Стало известно, кто может купить бизнес Zara в России

Испанская группа Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) обсуждает возможность продажи своих магазинов готовой одежды в России ливанской группе Azadea. Об этом сообщила в четверг электронная газета Cronica Global. По ее версии, у Azadea уже есть франшиза Inditex в таких странах, как Алжир, Бахрейн, Оман и Катар. Ливанская группа уже начала собирать команду для проработки вопроса приобретения магазинов испанской сети в РФ.

Как передает в четверг газета La Voz de Galicia, Inditex должна принять решение относительно своего присутствия в России до 31 января 2023 года. Издание объясняет это тем, что именно до этой даты группа предусмотрела издержки в размере €216 млн в РФ и на Украине.

Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнеру из дружественной страны, в том числе в Юго-Восточной Азии или Персидском заливе. Газета ссылается на материалы Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября, в которых говорится о планах Inditex передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую власти РФ не считают недружественной. В пресс-службе компании ТАСС подтвердили факт ведения переговоров с "заинтересованными сторонами" относительно бизнеса Inditex в России.