ABC: Испании и Франции не удастся построить новый газопровод раньше 2030 года

Строительство нового газопровода BarMar, который соединит Испанию и Францию, не удастся завершить в ближайшие восемь лет. Странам необходимо искать другие пути снижения энергетической зависимости от поставок российского топлива, сообщает испанская газета ABC.

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"Ввести в строй подводный газопровод будет сложно. Примерно до 2035 года с помощью BarMar можно будет поставлять газ из королевства во Францию и остальную Европу, лишь затем трубопровод удастся задействовать для поставок "зеленого" водорода", - говорится в материале.

Проект BarMar следует рассматривать в качестве переходного периода снижения энергозависимости южноевропейских стран от поставок российского газа.

Трубопровод не сможет решить проблему нехватки импорта топлива "Газпрома" на фоне усиления энергокризиса из-за конфликта на Украине, сообщается в статье. Более приоритетным направлением в стратегии энергоперехода станет так называемый "зеленый энергетический коридор".

Этот проект позволит транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель. В дальнейшем планируется расширить географию топливных поставок. Вероятнее всего, этот проект станет заменой идее строительства трубопровода BarMar.