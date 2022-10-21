ABC: Испании и Франции не удастся построить новый газопровод раньше 2030 года

Строительство нового газопровода BarMar, который соединит Испанию и Францию, не удастся завершить в ближайшие восемь лет. Странам необходимо искать другие пути снижения энергетической зависимости от поставок российского топлива, сообщает испанская газета ABC.
"Ввести в строй подводный газопровод будет сложно. Примерно до 2035 года с помощью BarMar можно будет поставлять газ из королевства во Францию и остальную Европу, лишь затем трубопровод удастся задействовать для поставок "зеленого" водорода", - говорится в материале.
Проект BarMar следует рассматривать в качестве переходного периода снижения энергозависимости южноевропейских стран от поставок российского газа.
Трубопровод не сможет решить проблему нехватки импорта топлива "Газпрома" на фоне усиления энергокризиса из-за конфликта на Украине, сообщается в статье. Более приоритетным направлением в стратегии энергоперехода станет так называемый "зеленый энергетический коридор".
Этот проект позволит транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель. В дальнейшем планируется расширить географию топливных поставок. Вероятнее всего, этот проект станет заменой идее строительства трубопровода BarMar.
20 октября председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о достижении договоренности с властями Франции и Португалии о строительстве через Пиренеи "зеленого энергетического коридора" для транспортировки газа и водорода из Барселоны в Марсель. Детали проекта планируется обсудить в ходе совместной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Португалии Антониу Коштой 8 и 9 декабря.