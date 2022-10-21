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1 час назад

LG захотел перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан

Lenta.ruиещё 2

Производитель бытовой техники из Южной Кореи LG захотел перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан, о планах стало известно газете «Коммерсантъ».

LG захотел перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил источник издания на рынке бытовой техники, руководство обсуждает возможность перевода на мощности узбекского Artel Electronics, а часть топ-менеджмента уже релоцирована в Ташкент.

Компания Artel Electronics сообщила, что в настоящее время у нее нет партнерства с LG, отказавшись раскрыть информацию о потенциальных переговорах.

Как пишет «Коммерсантъ», у южнокорейского производителя уже был завод в Казахстане, с 1998 года выпускающий ту же продукцию, что и российский, однако он закрылся несколько лет назад. Сообщается, что министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обсуждает открытые нового предприятия.

Ранее автоконцерн Volkswagen допустил, что ему придется продать «дочку» «Фольксваген Груп Рус», но это станет рассматриваться в качестве возможной опции, если перезапустить производство в России не получится.

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