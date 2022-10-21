Решение президента РФ Владимира Путина об упразднении Ростуризма никак не связано со спором руководителя агентства Зарины Догузовой и вице-премьером Дмитрием Чернышенко на Госсовете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Нет, это [упразднение] не связано с дискуссией на Госсовете. Все высоко оценивают итоги работы ведомства», — заявил Песков журналистам.

Он уточнил, что работа ведомства продолжится и все решения будут развиваться на более высоком уровне Министерства экономического развития.