Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
1 час назад

Песков: Ростуризм упразднили, но ведомство продолжит работать на более высоком уровне

Ura.Ruиещё 1

Решение президента РФ Владимира Путина об упразднении Ростуризма никак не связано со спором руководителя агентства Зарины Догузовой и вице-премьером Дмитрием Чернышенко на Госсовете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Нет, это [упразднение] не связано с дискуссией на Госсовете. Все высоко оценивают итоги работы ведомства», — заявил Песков журналистам.

Он уточнил, что работа ведомства продолжится и все решения будут развиваться на более высоком уровне Министерства экономического развития.

Путин упразднил Ростуризм

Ранее сообщалось, что Ростуризм переходит в распоряжение Минэкономразвития. Во время заседания Госсовета между Догузовой и Чернышенко возник спор о бюджетах на строительство туристической инфраструктуры, передает LIFE.

Компании,Дмитрий Чернышенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,фармсинтез,Ростуризм,Минэкономразвития,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители