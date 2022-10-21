Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Ушедшая из России компания заявила о значительном росте выручки

Lenta.ru

Французская автостроительная компания Renault Group заявила о значительном росте выручки в третьем квартале 2022 года. Показатель увеличился на 20,5 процента в годовом выражении (до 9,8 миллиарда евро), говорится в отчете.

Ушедшая из России компания резко нарастила выручку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выручка от продаж автомобилей достигла девяти миллиардов евро, взлетев на 21,7 процента. По всему миру группа смогла реализовать 481 тысячу машин. В Renaul отметили, что считали показатели без учета прибыли от российского концерна «Автоваз» и российского офиса Renault. Крупнейшими рынками для компании остаются Франция, Германия и Италия.

Renault ушла из России 23 марта. Официальная причина — трудности с поставками комплектующих. Московский завод Renault перешел в собственность городских властей.

«Возврата не будет»: в Минпромторге выступили против работы Cisco в РФ

Позже компания оценила чистый убыток от прекращения деятельности в стране в 2,3 миллиарда евро. При этом чистый долг группы в связи с уходом из России снизился на 0,5 миллиарда евро.

Компании,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,Cisco,Минпромторг,Автоваз,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители