Ушедшая из России компания резко нарастила выручку

Французская автостроительная компания Renault Group заявила о значительном росте выручки в третьем квартале 2022 года. Показатель увеличился на 20,5 процента в годовом выражении (до 9,8 миллиарда евро), говорится в отчете.

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Выручка от продаж автомобилей достигла девяти миллиардов евро, взлетев на 21,7 процента. По всему миру группа смогла реализовать 481 тысячу машин. В Renaul отметили, что считали показатели без учета прибыли от российского концерна «Автоваз» и российского офиса Renault. Крупнейшими рынками для компании остаются Франция, Германия и Италия.

Renault ушла из России 23 марта. Официальная причина — трудности с поставками комплектующих. Московский завод Renault перешел в собственность городских властей.