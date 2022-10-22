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1 час назад

Сын российского олигарха назвал себя украинцем и попросил снять санкции

Lenta.ru

Александр Ожельский, сын российского бизнесмена Михаила Фридмана, попросил Украину снять с него санкции. Об этом сообщает РБК.

Сын российского олигарха назвал себя украинцем и попросил снять санкции
Фото: соцсетисоцсети

Он заявил, что уехал из России после начала спецоперации и сейчас проживает в Дубае на съемной квартире.

«Не могу поверить, что единственная причина этих санкций — это моя связь с другим человеком. <…> Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем», — заявил 22-летний Ожельский.

Сооснователь «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne, Михаил Фридман попал под санкции Евросоюза в конце февраля. В качестве обоснования ограничений приводились его «связи во власти», из которых он якобы извлек выгоду. Фридман подал в суд, чтобы оспорить санкции.

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В сентябре издание The Wall Street Journal сообщало, что Фридман предложил перевести один миллиард долларов украинскому Альфа-банку за снятие санкций. Деньги должны были пойти на финансирование проектов на Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью. Сам Фридман опроверг факт предложения «услугу за услугу».

Компании,Михаил Фридман,Альфа-Групп,Альфа-банк,Почта России,ЕС,
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