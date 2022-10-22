Intel начнет сокращать тысячи сотрудников

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сообщил сотрудникам, что планируются "целенаправленные сокращения", поскольку компания стремится повысить свою прибыльность и снизить расходы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Внутренние комментарии, о которых сообщает Oregon Live, появились на фоне многочисленных сообщений о том, что компания планирует уволить тысячи сотрудников.

Это всегда трудные решения, но наши затраты слишком высоки, а маржа слишком низка. Мы должны принять меры для их решения Пэт Гелсингер Генеральный директор Intel