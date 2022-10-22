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39 минут назад

Intel начнет сокращать тысячи сотрудников уже в ноябре

Ferra.ru

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сообщил сотрудникам, что планируются "целенаправленные сокращения", поскольку компания стремится повысить свою прибыльность и снизить расходы.

Intel начнет сокращать тысячи сотрудников
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Внутренние комментарии, о которых сообщает Oregon Live, появились на фоне многочисленных сообщений о том, что компания планирует уволить тысячи сотрудников.

Это всегда трудные решения, но наши затраты слишком высоки, а маржа слишком низка. Мы должны принять меры для их решения Пэт Гелсингер Генеральный директор Intel

Гелсингер пообещал представить более подробную информацию в начале следующего месяца. Комментарии прозвучали после того, как агентство Bloomberg сообщило, что тысячи людей могут потерять работу после стремительного падения доходов компании. Ожидается, что некоторые подразделения потеряют до 20 процентов своих сотрудников. К концу прошлого года в компании работало 121 000 человек.

Компании,Intel,
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