Миллиардер Кузьмичев попросил суд Франции разрешить плавать на яхте

Попавший под санкции российский миллиардер Алексей Кузьмичев потребовал от французских властей права совершать парусные прогулки по Ривьере на одной из своих яхт - La Petite Ourse II. Об этом сообщает Bloomberg.
Адвокат Кузьмичева Филипп Бланшетье заявил судьям апелляционного суда Руана, что санкции ЕС в отношении российских граждан «не запрещают личное использование замороженных активов, таких как дома и яхты».
Защитник считает, что Кузьмичеву не запрещено проживать в своем парижском особняке и вилле на юге Франции, а также ездить из одного жилья в другое.
«Он использует свои автомобили, чтобы ездить из одного дома в другой, хотя сейчас это стало немного сложнее из-за нехватки топлива во Франции. Я не понимаю, почему он не имеет права проплыть вдоль побережья от Канн до Сен-Тропе, чтобы попасть из одного жилья в другое», - сказал Бланшетье.
По его словам, Кузьмичеву запретили лишь покидать территорию Франции и ее территориальные воды, однако он имеет право на передвижения по стране.
Bloomberg пишет, что Кузьмичев вряд ли сможет использовать яхту «La Petite Ourse», поскольку «власти могут рассматривать это как попытку обойти санкции».
Ранее сообщалось, что в 2022 году три миллиардера из списка Forbes отказались от российского гражданства.