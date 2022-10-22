Миллиардер Кузьмичев попросил суд Франции разрешить плавать на яхте

«Он использует свои автомобили, чтобы ездить из одного дома в другой, хотя сейчас это стало немного сложнее из-за нехватки топлива во Франции. Я не понимаю, почему он не имеет права проплыть вдоль побережья от Канн до Сен-Тропе, чтобы попасть из одного жилья в другое», - сказал Бланшетье.