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12 минут назад

Иран поставит в Россию 40 газовых турбин

ТАССиещё 2

Иран поставит в Россию 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения. Об этом сообщил в воскресенье управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.

Иран поставит в Россию 40 газовых турбин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана, - цитирует его агентство Tasnim. - По этой причине мы [Иран] заключили с Россией соглашение о поставке 40 газовых турбин иранского производства".

9 октября министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой отрасли на сумму, превышающую $40 млрд, а его заместитель проинформировал, что РФ собирается начать разработку шести нефтяных и двух газовых месторождений, расположенных на территории Исламской Республики.

Россия и Иран в настоящее время укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. В январе - июле этого года двусторонний товарооборот увеличился на 44,9% по сравнению с январем - июлем 2021 года и составил $2,8 млрд. По данным ФТС России, в 2021 году объем взаимной торговли России с Ираном вырос по сравнению с 2020 годом на 81,4% - с 2,2 млрд до $4 млрд.

Компании,ФТС России,
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