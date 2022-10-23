Иран поставит в Россию 40 газовых турбин

"85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана, - цитирует его агентство Tasnim . - По этой причине мы [Иран] заключили с Россией соглашение о поставке 40 газовых турбин иранского производства".

9 октября министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой отрасли на сумму, превышающую $40 млрд, а его заместитель проинформировал, что РФ собирается начать разработку шести нефтяных и двух газовых месторождений, расположенных на территории Исламской Республики.

Россия и Иран в настоящее время укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. В январе - июле этого года двусторонний товарооборот увеличился на 44,9% по сравнению с январем - июлем 2021 года и составил $2,8 млрд. По данным ФТС России, в 2021 году объем взаимной торговли России с Ираном вырос по сравнению с 2020 годом на 81,4% - с 2,2 млрд до $4 млрд.