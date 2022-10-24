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33 минуты назад

Бизнес бросился нанимать временных сотрудников. На фоне мобилизации не хватает курьеров и программистов

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В России подскочил (в 1,5 раза) спрос на временных работников. И неудивительно, ведь идёт частичная мобилизация — в некоторых компаниях призвали аж каждого десятого сотрудника. Чаще всего на такие вакансии ищут водителей, курьеров, программистов, упаковщиков, учителей, врачей, операторов колл-центров. Наиболее активно временных работников ищут в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге. Также в лидерах Краснодарский край и Свердловская область.

В России подскочил спрос на временных работников
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперты рассказали РБК, что работодатели пытаются нанять временных работников на период военной службы их основных сотрудников.

По закону компании должны приостановить трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, но не расторгнуть, сохранив за ними рабочее место. После окончания службы мобилизованные смогут вернуться на свою работу.

А что потом делать с временными сотрудниками? По идее, с ними могут распрощаться, но если работник прям хорош, то почему бы и не оставить. Короче, всё на усмотрение работодателя.

Это, кстати, касается и тех сотрудников, которые находились на испытательном сроке на момент мобилизации.

К слову, практика не нова. Ещё во время ковида бизнес начал искать способы оптимизировать расходы на сотрудников за счёт участия самозанятых и размещения заказов на сервисах по поиску исполнителей. Это позволяет работодателю официально сэкономить на налогах, страховых взносах и обязательствах перед работником. Специалисты считают, что такой подход будет востребован и в дальнейшем.

В целом в современных реалиях многие потерявшие работу спешат адаптироваться и искать что-то новое. А чтобы не прогадать при выборе сферы работы, лучше проверить памятку от эксперта. По его словам, в ближайшие 10 лет будут процветать не только классически богатые профессии вроде айтишников и финансистов, но и связанные с импортозамещением.

Компании,
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