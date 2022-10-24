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54 минуты назад

Российские банки заявили о неготовности банкоматов к новым купюрам из-за санкций

Лера Букина

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков оценил готовность банкоматов к приему новых купюр номиналом в сто рублей. Так, по его словам, могут это делать лишь 20% ATM, передают «Известия».

Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Небольшую долю эксперты объясняют санкциями, к которым подключились производители иностранных устройств для распознавания валюты. Именно эту технику используют на российском рынке.

Специалисты отмечают, что по большей части устройства не перепрограммировали. Вместе с тем внутренняя кассовая техника может осуществлять обработку новых денег почти на три четверти.

Процесс перенастройки ПО является сложным, отметили в АБР. Там же указали на наличие возможности поставлять необходимую технику из дружественных стран или ее производить в России. Отмечается, что для выпуска в промышленных масштабах может потребоваться пару лет.

Банк России отметил, что пока рано оценивать готовность оборудования к приему новой банкноты. Там же добавили, что купюры будут поступать в активное обращение по мере готовности банковской инфраструктуры.

Ранее регулятор сообщил, что на новой банкноте Банка России номиналом в 500 рублей изобразят один из культурно-исторических и природных объектов Пятигорска. Экспертной группой были предложены свыше 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа. В числе объектов-претендентов - скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова арфа.

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