Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков оценил готовность банкоматов к приему новых купюр номиналом в сто рублей. Так, по его словам, могут это делать лишь 20% ATM, передают «Известия».

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Небольшую долю эксперты объясняют санкциями, к которым подключились производители иностранных устройств для распознавания валюты. Именно эту технику используют на российском рынке.

Специалисты отмечают, что по большей части устройства не перепрограммировали. Вместе с тем внутренняя кассовая техника может осуществлять обработку новых денег почти на три четверти.

Процесс перенастройки ПО является сложным, отметили в АБР. Там же указали на наличие возможности поставлять необходимую технику из дружественных стран или ее производить в России. Отмечается, что для выпуска в промышленных масштабах может потребоваться пару лет.

Банк России отметил, что пока рано оценивать готовность оборудования к приему новой банкноты. Там же добавили, что купюры будут поступать в активное обращение по мере готовности банковской инфраструктуры.