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1 час назад

«МегаФон» построил сеть на Эльбрусе к началу горнолыжного сезона

Lenta.ruиещё 3

«МегаФон» подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 метров над уровнем моря, она стала самым высокогорным объектом связи в Восточной Европе. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 мегабит в секунду. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

«МегаФон» построил сеть на Эльбрусе к началу горнолыжного сезона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эльбрус — одна из наиболее популярных туристических точек в России. За год турпоток здесь вырос в полтора раза. Теперь абоненты «МегаФона» обеспечены в горах голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 мегабит в секунду.

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Наличие мобильной связи на Эльбрусе — вопрос безопасности и здоровья туристов: . Бблагодаря устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации, отмечается в сообщении оператора.

«Северный Кавказ — популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике "Сарыкум", которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций», — рассказал АлекАлексей Титов, технический директор «МегаФона».

После запуска базовой станции мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию. Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления — это дает возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.

В 2022 году Эльбрус чаще посещали жители Москвы и области — около 35 процентов от туристического потока. Направление пользуется популярностью у туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14 процентов) и из Ставропольского края (4,7 процента).

Компании,Алексей Титов,Мегафон,
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