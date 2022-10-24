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38 минут назад

СМИ: продавцы Wildberries столкнулись с проблемой

Лера Букина

Продавцам Wildberries не удается осуществить вывод денежных средств с платформы в связи с новым сервисом по мгновенному выводу денег. Об этом сообщает РБК.

Продавцы Wildberries столкнулись с новой проблемой
Фото: ТАССТАСС

Селлеры указывают на удержание и непрозрачность штрафов. В самой компании отметили, что пока внедренный сервис тестируют. Там же добавили, что у предпринимателей есть возможность придерживаться прежних правил.

По словам некоторых поставщиков товаров, в самом начале выводить средства можно было в любое время, однако со временем в системе начался сбой.

В Wildberries, комментируя ситуацию, заявили, что система расчетов «полностью прозрачна», начисления осуществляются корректным образом. Еще одна проблема, по словам селлеров, - неполный вывод средств.

Заблокируют и навсегда удалят: Wildberries ввел новое правило

Продавцы отмечают нечеткость принципа определения лимита на вывод средств в обновленной системе расчета.

Полная сумма выручки не может быть выведена. Предусматривается возможность вывести часть средств лишь раз в день. В компании объяснили установку лимита на вывод защитой пользователей.

Сумма лимита составляет два среднесуточных оборота продавца.

Летом Wildberries объявил о запуске нового финтех-сервиса по мгновенному выводу средств в режиме бета-тестирования для всех продавцов.

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