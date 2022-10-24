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2 часа назад

Наталья Воеводина станет председателем правления Росбанка

RT на русскомиещё 4

Совет директоров Росбанка начал процесс назначения Натальи Воеводиной председателем правления банка. Она заменит в этой должности Илью Полякова, который работал в банке десять лет, 4,5 года он занимал пост председателя правления.

В Росбанке сменится руководитель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Натальи Воеводиной председателем правления Росбанка», — цитирует релиз банка ТАСС.

Воеводина приступит к исполнению обязанностей 1 ноября.

Агентство отмечает, что Росбанк входит в топ-15 российских банков по размеру активов, является одной из системно значимых кредитных организаций страны.

В сентябре зампред правления Сбербанка Белла Златкис покинула свой пост по собственному желанию.

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