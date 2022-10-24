В Белоруссии восстановлена бесперебойная работа карт Visa

В Белоруссии восстановлена бесперебойная работа банковских карт Visa. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Банковского процессингового центра страны.

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По данным регулятора, 24 октября с 10:23 до 13:52 наблюдались перебои в работе карт Visa. Наблюдались отказы в обслуживании клиентов с картами этой платежной системы.

«Имела место неработоспособность канала связи с международной платежной системой VISA. В настоящее время работоспособность восстановлена в полном объеме», — сообщила пресс-служба центра.