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1 час назад

Небольшим IT-компаниям предрекли «разорение» из-за оборотных штрафов

Лера Букина

Некоторые компании скептически отнеслись к инициативе Минцифры о создании компенсаций жертвам утечки данных. В их числе - VK, «Тинькофф» и «Ростелеком». Ситуацию также прокомментировал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике ТПП РФ Николай Комлев.

Небольшим IT-компаниям предрекли «разорение» из-за оборотных штрафов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он считает, что взыскания для мелких компаний не должны быть крупными. Иначе, по словам эксперта, им грозит разорение.

«Но оборотные штрафы — это сразу кувалдой бить. Это может убить бизнес небольших IT-компаний или начинающих», — отметил Комлев.

Ситуация не повлияет на уменьшение риска утечек, добавил он. Под наибольший удар попадут новые или инновационные компании, которые не выстроили еще эшелонированную систему защиты, предупреждает специалист.

Он выступает за внедрение ступенчатой системы штрафов, которая предполагает сначала предупреждение или небольшой штраф. Крупный штраф должен последовать за отказом от установки системы информационной безопасности, считает Комлев. Важным нюансом является прозрачность в вопросе утечки – скрывать этот момент от клиентов нельзя, отмечает собеседник. В таком случае тоже должен быть предусмотрен штраф, указал он. По словам эксперта, на одном из этапов можно обязать проводить аудит на предмет защищенности.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о планах Минцифры пополнять фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек баз данных из оборотных штрафов тех организаций, чьи системы были скомпрометированы и привели к утечкам персональных данных.

Компании,Николай Комлев,Тинькофф банк,Торгово-промышленная палата,
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