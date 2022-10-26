В переговорах по покупке российских активов IKEA участвуют шесть компаний. Основным претендентом может стать лесопромышленный холдинг Segezha Group, чьим основным акционером является АФК «Система», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что шведская компания ведёт переговоры о продаже российского бизнеса и начинает показывать своё производство потенциальным покупателям. Представители Segezha Group уже посетили заводы IKEA в рамках процедуры due diligence, сообщил источник издания. По словам другого собеседника, в переговорах о сделке также участвуют группа ПИК и производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.

«Просмотры окружены тайной тайн. Делегации очень быстро проходят по цехам, бросают взгляды и куда-то исчезают. Кто это именно — неизвестно. По косвенным признакам мы узнали, что это Segezha. Работники скидывали информацию, смотрели номера машин, которые приезжают к нам на стоянку, включая карельские номера», — рассказал Александр Илларионов из Профсоюза работников лесных отраслей.

Летом основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков выражал заинтересованность в покупке фабрик по производству мебели IKEA. Однако компания тогда не участвовала в переговорах.