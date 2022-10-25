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1 час назад

Bloomberg: Adidas прекращает сотрудничество с Канье Уэстом

ТАССиещё 1

Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas планирует прекратить сотрудничество с американским певцом Канье Уэстом из-за его недавних противоречивых действий. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Adidas прекратит сотрудничество с Канье Уэстом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их информации, решение Adidas последовало после недель обсуждений внутри компании, которая за последнее десятилетие превратила совместную с Канье линейку Yeezy в бренд, на долю которого, по оценкам аналитиков, приходится до 8% от общего объема продаж Adidas.

Из-за недавних высказываний певца в социальных сетях обувной бренд столкнулся с большим количеством критики. Как сообщают источники Bloomberg, компания вслед за модным домом Balenciaga может разорвать отношения с Канье уже в этот вторник.

22 октября французская группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, заявила, что Balenciaga прекращает сотрудничество с американским певцом Канье Уэстом из-за его противоречивых высказываний в социальных сетях.

3 октября в рамках Недели моды в Париже Канье Уэст появился в толстовке с надписью White Lives Matter. Этот слоган был придуман в пику движению Black Lives Matter. Действие Канье вызвало неодобрение со стороны общественности. Вскоре его страницы в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и Twitter были заблокированы из-за нарушений политики соцсетей в области разжигания ненависти.

Компании,Канье Уэст,
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