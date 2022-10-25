Adidas прекратит сотрудничество с Канье Уэстом

Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas планирует прекратить сотрудничество с американским певцом Канье Уэстом из-за его недавних противоречивых действий. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, решение Adidas последовало после недель обсуждений внутри компании, которая за последнее десятилетие превратила совместную с Канье линейку Yeezy в бренд, на долю которого, по оценкам аналитиков, приходится до 8% от общего объема продаж Adidas.

Из-за недавних высказываний певца в социальных сетях обувной бренд столкнулся с большим количеством критики. Как сообщают источники Bloomberg, компания вслед за модным домом Balenciaga может разорвать отношения с Канье уже в этот вторник.

22 октября французская группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, заявила, что Balenciaga прекращает сотрудничество с американским певцом Канье Уэстом из-за его противоречивых высказываний в социальных сетях.