Zara предоставит возможность покупателям из Великобритании продавать поношенную одежду, которая ранее была приобретена в магазинах этого бренда, сообщает Independent.

По информации издания, ретейлер запустит сервис Zara Pre-Owned, с помощью которого можно будет продать ношенную одежду, обувь, сумки и аксессуары этой марки. Также пользователи платформы смогут передать ненужные вещи в благотворительные организации.

В материале говорится, что покупатели смогут бесплатно ремонтировать дефекты на одежде Zara. Так, можно будет пришить пуговицы, отремонтировать молнию, исправить швы и другие недочеты производства.

"Платформа задумана исключительно как инструмент, помогающий покупателям продлить срок службы своей одежды", – заявила глава отдела устойчивого развития холдинга Паула Ампуэро.

Ранее сообщалось, что в России магазины Zara могут снова открыться под новым названием весной 2023 года. Партнер Ricci | Blackstone Алексей Сигал рассказал, что окончательное название бренда пока не утверждено.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин назвал наиболее вероятным сценарием сокращение торговых точек.

В начале весны 2022 года fashion-группа Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius сообщила о прекращении работы магазинов группы на территории России. Онлайн-торговля товаров брендов также была приостановлена на неопределенный срок.