Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
18 минут назад

Новый владелец KFC пообещал сохранить меню

Лера Букина

Ижевская компания «Смарт Сервис» после покупки ресторанов сети KFC постарается оставить прежнее меню и рецептуру блюд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компании.

Новый владелец KFC пообещал сохранить меню
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меню будет максимально сохранено, рецептура не поменяется, ничего из любимых продуктов не пропадет», — подчеркнул источник.

Информация о продаже американской компанией Yum! Brands KFC российскому бизнесу была подтверждена в середине октября. Теперь бизнес принадлежит вышеуказанной ижевской компании. Условия сделки предполагают передачу в распоряжение 70 ресторанов сети KFC.

Концепция ресторанов поменяется – требование является обязательным. Рабочие места будут сохранены. Называться рестораны будут Rostic's. Сообщалось, что открытие точек ожидается в декабре.

Ранее компания McDonald's ранее передала бизнес российскому собственнику - бизнесмену Александру Говору. Теперь новая сеть называется «Вкусно - и точка».

Компании,Александр Говор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители