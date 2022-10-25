Новый владелец KFC пообещал сохранить меню

Ижевская компания «Смарт Сервис» после покупки ресторанов сети KFC постарается оставить прежнее меню и рецептуру блюд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компании.

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«Меню будет максимально сохранено, рецептура не поменяется, ничего из любимых продуктов не пропадет», — подчеркнул источник.

Информация о продаже американской компанией Yum! Brands KFC российскому бизнесу была подтверждена в середине октября. Теперь бизнес принадлежит вышеуказанной ижевской компании. Условия сделки предполагают передачу в распоряжение 70 ресторанов сети KFC.

Концепция ресторанов поменяется – требование является обязательным. Рабочие места будут сохранены. Называться рестораны будут Rostic's. Сообщалось, что открытие точек ожидается в декабре.