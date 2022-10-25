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1 час назад

СМИ: гендиректор S7 Group досрочно покинула пост и уехала из РФ

Алиса Селезнёва

Гендиректор S7 Group Татьяна Филева досрочно оставила свою должность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря S7 Group Тамару Никифорову и три источника, близких к компании.

Гендиректор S7 Group досрочно покинула пост и уехала из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Никифорова заявила, что Филева остается совладелицей авиакомпании и «как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга».

С 21 октября должность гендиректора S7 Group занимает Дмитрий Куделькин, который с 2021 года был первым заместителем Филевой.

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Источники РБК утверждают, что Филева уехала из России, чтобы получить образование за рубежом.

По данным РБК, сейчас 49,93 процента крупнейшей частной авиагруппы в РФ - S7 Group - принадлежат Владиславу Филеву, по 25,03 процента - его дочерям Татьяне и Марии.

Forbes рассказывал, что по образованию Филева математик, она 12 лет проработала в S7 Airlines и пилотирует Cessna 172S. Карьеру в авиакомпании она начинала с должности аналитика.

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