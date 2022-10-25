Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Холдинг украинского олигарха Ахметова подал иски против России в ЕСПЧ

Газета.Ru

Украинский холдинг «Метинвест» подал иски против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ущерб, причиненный, по мнению истца, имуществу и собственности группы в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

Холдинг Ахметова подал иски против России в ЕСПЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Группа «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского сегодня сообщает, что 16 предприятий группы направили иски ЕСПЧ за ущерб, причиненный РФ имуществу и собственности группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года. Также иски в отношении мариупольских металлургических предприятий подали комбинаты «Азовсталь» и ММК имени Ильича», — говорится в заявлении «Метинвеста».

В публикации отмечается, что еще десять предприятий группы планируют подать аналогичные иски до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова сократилось на 64%.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Компании,Вадим Новинский,Ринат Ахметов,Владимир Путин,ЕСПЧ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители