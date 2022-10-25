Холдинг Ахметова подал иски против России в ЕСПЧ

«Группа «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского сегодня сообщает, что 16 предприятий группы направили иски ЕСПЧ за ущерб, причиненный РФ имуществу и собственности группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года. Также иски в отношении мариупольских металлургических предприятий подали комбинаты «Азовсталь» и ММК имени Ильича», — говорится в заявлении «Метинвеста».