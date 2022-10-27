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2 часа назад

Банки начали финансирование сделки Маска

Lenta.ruиещё 1

Ряд банков начали предоставлять средства для финансирования сделки по приобретению американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Банки начали финансирование сделки Маска
Фото: ТАССТАСС

«Банки начали направлять 13 миллиардов долларов наличными в поддержку покупки Илоном Маском Twitter», — пишет издание.

Также указывается, что средства будут предоставлены Маску для совершения сделки к пятнице — крайнему сроку осуществления покупки.

Ранее Маск рассказал, что посетил штаб-квартиру социальной сети Twitter в Калифорнии. Маск также опубликовал видео, на котором запечатлено, что он приехал в главный офис компании с раковиной в руках.

«Входим в штаб-квартиру Twitter», — прокомментировал он ролик.

Компании,Илон Маск,
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