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52 минуты назад

Норвегия выступила против предельной цены на газ

Lenta.ruиещё 2

Норвегия выступает против предельной цены на газ. Об сообщают «Известия» со ссылкой на министерство нефти и энергетики страны.

Норвегия выступила против предельной цены на газ
Фото: ТАССТАСС

«Это может усугубить проблему, с которой сталкивается Европа, а именно нехватку газа», — заявил представитель пресс-службы ведомства Стайн Гримсруд.

Норвегия стала одним из ключевых заместителей российского газа. Летом Осло одобрило разрешение на добычу топлива сразу на семи шельфовых месторождениях, чтобы увеличить в текущем году добычу газа на восемь процентов по сравнению с 2021-м.

В министерстве нефти и энергетики страны подчеркнули, что планируют поставить около 122 миллиардов кубометров природного газа в Европу в 2022 году. «Половина этого объема обосновывается повторным запуском СПГ — завода Hammerfest LNG», — сказал Гримсруд.

Ранее Евросоюз отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками, пишет Bloomberg со ссылкой на проект пакета экстренных мер по борьбе с энергокризисом ЕК. Во избежание резких колебаний цен на газ ЕК предложит странам блока совместные закупки.

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