Иностранные банки ускорили сокращение представительств в России

В этом году шесть представительств иностранных банков, работавших в различных регионах РФ, решили на добровольной основе отказаться от аккредитации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обновленный реестр Банка России.

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Отмечается, что в текущем месяце на это пошли три финансовых учреждения. В 2021 году закрыли только три представительства, годом ранее — одно. В настоящее время в стране насчитывается 32 действующих подразделения иностранных банков. В 2016 году их было 65.

Среди банков, которые прекратили работу представительств, - кипрские RCB Bank (Russian Commercial Bank) и Hellenic Bank, немецкий Bayerische Landesbank, итальянский Iccrea BancaImpresa S.p.A., швейцарский Lombard Odier и японский Hokkaido Bank. Два последних решили оставить по одному представительству.

По мнению финансового эксперта Надежды Громовой, такой шаг связан с отсутствием перспектив у бизнеса.

При этом она не исключает появления в России кредитных организаций из тех государств, которые будут заинтересованы в завоевании корпоративного и розничного рынка.