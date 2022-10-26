Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
29 минут назад

СМИ: иностранные банки массово сокращают представительства в РФ

Лера Букина

В этом году шесть представительств иностранных банков, работавших в различных регионах РФ, решили на добровольной основе отказаться от аккредитации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обновленный реестр Банка России.

Иностранные банки ускорили сокращение представительств в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в текущем месяце на это пошли три финансовых учреждения. В 2021 году закрыли только три представительства, годом ранее — одно. В настоящее время в стране насчитывается 32 действующих подразделения иностранных банков. В 2016 году их было 65.

Среди банков, которые прекратили работу представительств, - кипрские RCB Bank (Russian Commercial Bank) и Hellenic Bank, немецкий Bayerische Landesbank, итальянский Iccrea BancaImpresa S.p.A., швейцарский Lombard Odier и японский Hokkaido Bank. Два последних решили оставить по одному представительству.

По мнению финансового эксперта Надежды Громовой, такой шаг связан с отсутствием перспектив у бизнеса.

При этом она не исключает появления в России кредитных организаций из тех государств, которые будут заинтересованы в завоевании корпоративного и розничного рынка.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что иностранные клиенты российского «Ситибанка» начали получать уведомления о процессе сворачивания корпоративного бизнеса в РФ.

Компании,Банк России,Коммерсант,Ситибанк,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители