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1 час назад

Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний

ТАССиещё 6

Минцифры РФ объявило о возобновлении внесения в реестр аккредитации IT-компаний. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний
Фото: ТАССТАСС

"Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний", - говорится в сообщении.

Так, по данным министерства, за 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр, из них восьми компаниям была одобрена аккредитация, а трем было отказано.

Причиной отказа может стать отсутствие выплат зарплаты сотрудникам и нулевая выручка за год, размер зарплаты IT-специалистов ниже среднемесячной по региону или по стране или отсутствие согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

"Напоминаем, что IT-компаниям необходимо до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. Это необходимо сделать, чтобы сохранить ранее полученную аккредитацию", - добавили в министерстве.

Минцифры 1 августа сообщило об исключении из реестра более 400 компаний, для которых деятельность в IT-сфере не является основной. Тогда же была приостановлена подача заявлений до принятия нового порядка аккредитации в связи с поправками в Налоговый кодекс РФ. Уже 2 августа министерство опубликовало новый порядок аккредитации.

Правительство РФ 1 октября утвердило новое положение о государственной аккредитации российских компаний, которые осуществляют деятельность в сфере информационных технологий. Согласно документу, аккредитация будет выдаваться в случае, если доля выручки от IT-деятельности составляет не менее 30%. Также теперь аккредитацию могут получить и стартап-проекты, которые не имеют выручки от IT-деятельности, но инвестируют в это направление. При подаче документов на аккредитацию такие проекты должны предоставить выписку из реестра стартапов.

Компании,Правительство РФ,
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