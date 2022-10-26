Минцифры РФ объявило о возобновлении внесения в реестр аккредитации IT-компаний. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Фото: ТАСС ТАСС

"Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний", - говорится в сообщении.

Так, по данным министерства, за 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр, из них восьми компаниям была одобрена аккредитация, а трем было отказано.

Причиной отказа может стать отсутствие выплат зарплаты сотрудникам и нулевая выручка за год, размер зарплаты IT-специалистов ниже среднемесячной по региону или по стране или отсутствие согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

"Напоминаем, что IT-компаниям необходимо до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. Это необходимо сделать, чтобы сохранить ранее полученную аккредитацию", - добавили в министерстве.

Минцифры 1 августа сообщило об исключении из реестра более 400 компаний, для которых деятельность в IT-сфере не является основной. Тогда же была приостановлена подача заявлений до принятия нового порядка аккредитации в связи с поправками в Налоговый кодекс РФ. Уже 2 августа министерство опубликовало новый порядок аккредитации.