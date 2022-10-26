Минцифры РФ объявило о возобновлении внесения в реестр аккредитации IT-компаний. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
"Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний", - говорится в сообщении.
Так, по данным министерства, за 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр, из них восьми компаниям была одобрена аккредитация, а трем было отказано.
Причиной отказа может стать отсутствие выплат зарплаты сотрудникам и нулевая выручка за год, размер зарплаты IT-специалистов ниже среднемесячной по региону или по стране или отсутствие согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.
"Напоминаем, что IT-компаниям необходимо до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. Это необходимо сделать, чтобы сохранить ранее полученную аккредитацию", - добавили в министерстве.
Минцифры 1 августа сообщило об исключении из реестра более 400 компаний, для которых деятельность в IT-сфере не является основной. Тогда же была приостановлена подача заявлений до принятия нового порядка аккредитации в связи с поправками в Налоговый кодекс РФ. Уже 2 августа министерство опубликовало новый порядок аккредитации.
Правительство РФ 1 октября утвердило новое положение о государственной аккредитации российских компаний, которые осуществляют деятельность в сфере информационных технологий. Согласно документу, аккредитация будет выдаваться в случае, если доля выручки от IT-деятельности составляет не менее 30%. Также теперь аккредитацию могут получить и стартап-проекты, которые не имеют выручки от IT-деятельности, но инвестируют в это направление. При подаче документов на аккредитацию такие проекты должны предоставить выписку из реестра стартапов.