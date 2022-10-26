Датские компании подозреваются в нарушении санкций против России

Датская прокуратура возбудила 12 дел против компаний королевства, которые подозреваются в нарушении санкций, введенных против России и Белоруссии. Об этом в среду сообщила газета Børsen.

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По информации издания, полученной после изучения документов Национального отдела по расследованию особых преступлений (NSK), у датских властей есть серьезные опасения, что некоторые компании обходят введенные санкции. Это происходит в том числе за счет использования третьих стран в качестве промежуточных пунктов, через которые товары попадают в Россию. NSK не предоставило комментариев газете.

Управление по делам бизнеса Дании сообщило изданию, что с февраля оно расследовало 34 случая возможных нарушений санкций. По трем из них "были составлены полицейские отчеты", шесть дел все еще находятся на рассмотрении, два переданы в другие органы, а 23 расследования завершены без каких-либо последствий для компаний.

Нарушение санкций может привести к штрафу и тюремному заключению на срок до четырех лет. Как считают эксперты, компании не всегда знают, что нарушают ограничения. Например, они могут торговать с иностранной фирмой, которая, как оказывается позже, принадлежит россиянину, находящемуся в санкционном списке ЕС.