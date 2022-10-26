Путин запретил части банков сделки с долями «недружественных» иностранцев

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень из 45 российским банков, которым нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных стран. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.

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В августе Путин запретил до конца 2022 года сделки с долями иностранцев из стран, признанных в РФ недружественными, в российских стратегических предприятиях, компаниях топливно-энергетического комплекса и банках.

Запрет касается сделок, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц. Срок действия указа может продлеваться неограниченное количество раз.

Конкретную сделку могут вывести из-под запрета, если президент даст на это специальное разрешение.

Инвестиционный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов объяснял «Ведомостям», что запрет на такие сделки - превентивная мера из-за угрозы конфискации российской собственности за рубежом.