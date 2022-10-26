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1 час назад

Путин запретил части банков сделки с долями «недружественных» иностранцев

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень из 45 российским банков, которым нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных стран. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.

Путин запретил части банков сделки с долями «недружественных» иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список вошли «Банк Интеза», «Коммерцбанк (Евразия)», «ОТП Банк», «Ситибанк», Райффайзенбанк, Юникредит банк, «Яндекс Банк», ООО «Америкэн Экспресс Банк», небанковская кредитная организация «ПэйПал РУ», небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.Ру» и другие.

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В августе Путин запретил до конца 2022 года сделки с долями иностранцев из стран, признанных в РФ недружественными, в российских стратегических предприятиях, компаниях топливно-энергетического комплекса и банках.

Запрет касается сделок, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц. Срок действия указа может продлеваться неограниченное количество раз.

Конкретную сделку могут вывести из-под запрета, если президент даст на это специальное разрешение.

Инвестиционный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов объяснял «Ведомостям», что запрет на такие сделки - превентивная мера из-за угрозы конфискации российской собственности за рубежом.

Глава агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечал, что эта мера имеет «однозначное заградительное законодательное действие»: она делает невозможным быстрый вывод капитала из России и ставит все сделки под «ручной» административный контроль.

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