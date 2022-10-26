Силуанов назвал хорошим вложением покупку акций Сбербанка на средства ФНБ

Министр финансов России Антон Силуанов назвал хорошим вложением покупку акций Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), несмотря на временный спад в стоимости акций. Его слова приводит агентство «https://1prime.ru/finance/20221026/838600800.html».

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По словам министра, часть средств из ФНБ инвестируется в разные активы, в частности в «Аэрофлот» и Сбербанк.

«Когда мы приобретали акции Сбербанка, то мы вложились и… часть прибыли централизовали в бюджете. По сути дела, для бюджета это было очень хорошее приобретение», — заявил Силуанов в рамках пленарного заседания в ГосдГосдуме.

Глава ведомства отметил, что стоимость акций компаний «чуть подприсела» по сравнению с предыдущими периодами, однако это не означает, что в дальнейшем такая ситуация сохранится.

По данным ведомства на 1 октября, из средств ФНБ в ценных бумагах российских эмитентов, которые связаны с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 314,357 миллиарда рублей и 2,221 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. Совокупный доход от размещения средств в разрешенные финансовые активы, за исключением счетов в Банке России, в текущем году составил 34,307 миллиарда рублей.