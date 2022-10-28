Прежнее руководство Twitter покинуло штаб-квартиру компании, Илон Маск официально стал ее владельцем, сообщает телеканал CNBC. О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, но в июле он отозвал предложение. Затем руководство Twitter подало на бизнесмена иск в суд. В октябре предприниматель все-таки решил завершить сделку по покупке социальной сети.

Ранее основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео, на котором он принес в штаб-квартиру Twitter раковину. На ролике видно, что Маск несет в руках объемную раковину. Что именно он собирается с ней делать, не указано. Также предприниматель написал, что "встретился с большим количеством потрясающих людей сегодня в Twitter".