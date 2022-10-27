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1 час назад

Подсчитаны потери Mercedes-Benz от ухода из России

Lenta.ruиещё 1

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz может потерять около двух миллиардов евро (2,02 миллиарда долларов) от продажи бизнеса в России, считает директор департамента продаж компании Газпромбанк Автолизинг Рустам Назаров. Его слова приводит РИА Новости.

Подсчитаны потери Mercedes-Benz от ухода из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Назаров объяснил, что соответствующую оценку российских активов ранее приводила сама компания. По его оценкам, если местный бизнес Mercedes-Benz будет передан новому владельцу по номинальной стоимости, как это случилось после ухода из страны компаний Renault и Nissan, «потери окажутся существенными».

Эксперт добавил, что, скорее всего, на проданном заводе компании начнут выпускать одну из китайских марок автомобилей.

«Однако очевидно, что собирать здесь не только "Мерседесы", но и автомобили других премиальных марок из Европы, США и Азии не представляется возможным. Действующие ограничения на импорт в нашу страну блокируют поставки в том числе машинокомплектов для роскошных автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро», — рассказал он.

На долю российского рынка приходилось два процента от общих продаж Mercedes-Benz. В прошлом году компания продала в общей сложности 2,05 миллиона автомобилей, из которых в России — 44,8 тысячи машин. В связи с этим, считает Назаров, прекращение продаж автомобилей Mercedes-Benz в России скажется на бизнесе компании незначительно.

Mercedes подтвердил намерение покинуть страну 26 октября. Компания продаст доли в отечественных дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье, дилеру «Автодом».

Компании,Газпромбанк,
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