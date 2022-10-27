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58 минут назад

Минпромторг рекомендовал убрать из магазинов несертифицированные органические товары

Газета.Ruиещё 2

Министерство промышленности и торговли в конце октября предупредило крупные торговые сети и онлайн-ретейлеров о недопустимости продажи несертифицированных органических продуктов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на копию письма, подлинность которого подтвердили в Минпромторге.

Магазинам рекомендовали убрать с полок псевдоорганическую еду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что предупреждение получили представители крупнейших объединений ретейлеров — Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союзу независимых сетей России и Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ).

Как уточнили в Минпромторге, рекомендации разработали в Роскачестве. Они носят «исключительно рекомендательный характер».

Речь о сертификате, который подтверждает, что продукты питания произвели в соответствии с требованием закона «Об органической продукции». Наличие такого документа означает, что при производстве продукта соблюдали национальные и международные стандарты по производству органической продукции. Этот закон вступил в силу в России в январе 2020 года.

Во второй половине августа газета «Коммерсантъ» написала, что исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев направил письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, в котором говорится о рисках вступления в силу закона «Об органической продукции».

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