Магазинам рекомендовали убрать с полок псевдоорганическую еду

Министерство промышленности и торговли в конце октября предупредило крупные торговые сети и онлайн-ретейлеров о недопустимости продажи несертифицированных органических продуктов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на копию письма, подлинность которого подтвердили в Минпромторге.

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Уточняется, что предупреждение получили представители крупнейших объединений ретейлеров — Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союзу независимых сетей России и Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ).

Как уточнили в Минпромторге, рекомендации разработали в Роскачестве. Они носят «исключительно рекомендательный характер».

Речь о сертификате, который подтверждает, что продукты питания произвели в соответствии с требованием закона «Об органической продукции». Наличие такого документа означает, что при производстве продукта соблюдали национальные и международные стандарты по производству органической продукции. Этот закон вступил в силу в России в январе 2020 года.