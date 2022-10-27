Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
54 минуты назад

В России захотели значительно поднять налог на воду

Lenta.ru

В России хотят увеличить коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий в 1,5 раза. Минприроды разослало в органы власти соответствующий проект постановления правительства, пишут «Известия».

В России захотели значительно поднять налог на воду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Деньги за пользование водой идут исключительно на экологические и противопаводковые мероприятия. С каждым годом нагрузка увеличивается, так как из-за глобального изменения климата растут число и сила наводнений и паводков», — пояснили в ведомстве свое предложение о значительном поднятии налога.

Корректировка ставки платы увеличит доходы федерального бюджета в 2024 году на 6,5 миллиарда рублей, а в 2025-м — на 7,5 миллиарда. Все эти деньги пойдут на строительство инженерной защиты в городах и селах России, заверили в Минприроды.

Повышение ставки платы приведет к значительной финансовой нагрузке на предприятия, предупредили в Совете производителей энергии. В «Русгидро» заявили, что такое решение обернется ростом тарифов и другими экономическими последствиями как для населения, так и для промышленных предприятий.

Повышение налоговой нагрузки, на которое российские власти намерены пойти в следующем году из-за ожидающегося снижения нефтегазовых доходов, может дать обратный эффект и стать значительным риском для будущего страны. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные ранее РБК.

Компании,Русгидро,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители