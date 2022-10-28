С ноября Молдавия станет покупать российский газ дешевле, чем раньше. Как написал в своем Telegram глава «Молдовагаза» Вадим Чебан , стоимость энергоносителя составит для компании 821,58 доллара за тысячу кубометров.

« ПАО ПАО "Газпром" подтвердил ноябрьские объемы поставок природного газа в Республику Молдова из расчета 5,7 миллиона кубометров в сутки», — добавил он. Это не первое снижение цены. В начале октября тысяча кубометров стоила для республики до 1031 доллар, а до этого «Газпром» поставлял газ Молдавии по 1882 доллара.

Ранее стало известно, что «Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию в объеме 5,7 миллиона кубометров в октябре этого года. При этом холдинг напомнил, что может в любой момент расторгнуть договор с этой страной из-за «отсутствия соглашения об урегулировании исторического долга». В конце октября власти Молдавии объявили, что «Газпром» нарушает подписанный в октябре 2021 года контракт, снижая поставки газа.