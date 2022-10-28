«Птичка освободилась»: Маск сделал заявление

Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск прокомментировал в пятницу, 28 октября, приобретение компании Twitter и одноименной социальной сети.
— Птичка освободилась, — написал он в своем аккаунте Twitter.
Глава компаний Tesla и SpaceX в четверг, 27 октября, возглавил американскую компанию Twitter и стал полноправным главой одноименной социальной сети. После этого предыдущее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сегала приняло решение покинуть штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, заявив, что не намерены туда возвращаться.
Бывший президент США Дональд Трамп поздравил предпринимателя с покупкой.
Кроме того, Илон Маск заявил, что покупка социальной сети Twitter необходима для помощи человечеству и создания платформы, где могут свободно обсуждаться различные мнения. По его мнению, сейчас наблюдается широкая популяризация различных мнений и гонка компаний за рекламными доходами, что не позволяет людям свободно рассуждать по различным темам.