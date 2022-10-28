«Птичка освободилась»: Маск сделал заявление

Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск прокомментировал в пятницу, 28 октября, приобретение компании Twitter и одноименной социальной сети.

— Птичка освободилась, — написал он в своем аккаунте Twitter.

Глава компаний Tesla и SpaceX в четверг, 27 октября, возглавил американскую компанию Twitter и стал полноправным главой одноименной социальной сети. После этого предыдущее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сегала приняло решение покинуть штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, заявив, что не намерены туда возвращаться.

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил предпринимателя с покупкой.