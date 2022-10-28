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1 час назад

«Птица на свободе»: Маск прокомментировал покупку Twitter

Никита Бородкин

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал покупку Twitter. Как сообщает «Газета.Ru», в своем аккаунте в соцсети он заявил, что теперь «птица на свободе».

«Птичка освободилась»: Маск сделал заявление
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что логотипом платформы является белая птица на голубом фоне, а название Twitter происходит от английского глагола to tweet — щебетать.

Накануне прежнее руководство Twitter покинуло штаб-квартиру компании, а Илон Маск официально стал владельцем социальной сети. Бизнесмен хотел приобрести компанию еще в апреле, однако в июле отозвал свое предложение. В октябре предприниматель все таки решил завершить сделку и приобрел Twitter.

"У него есть план": эксперт о покупке Twitter Илоном Маском

Ранее Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте ролик, на котором он заходит в штаб-квартиру компании с раковиной в руках. Бизнесмен так и не объяснил, что именно он собирается с ней сделать.

Компании,Илон Маск,SpaceX,
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