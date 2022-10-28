«Птичка освободилась»: Маск сделал заявление

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал покупку Twitter. Как сообщает «Газета.Ru», в своем аккаунте в соцсети он заявил, что теперь «птица на свободе».

Напомним, что логотипом платформы является белая птица на голубом фоне, а название Twitter происходит от английского глагола to tweet — щебетать.

Накануне прежнее руководство Twitter покинуло штаб-квартиру компании, а Илон Маск официально стал владельцем социальной сети. Бизнесмен хотел приобрести компанию еще в апреле, однако в июле отозвал свое предложение. В октябре предприниматель все таки решил завершить сделку и приобрел Twitter.