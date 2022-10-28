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1 час назад

В Airbus выразили обеспокоенность безопасностью полетов своих самолетов в РФ

Газета.Ruиещё 4

Французская авиакомпания Airbus выразила обеспокоенность вопросом безопасности полетов своих самолетов в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на исполнительного директора компании Гийома Фори.

В Airbus обеспокоены безопасностью полетов своих самолетов в России
Фото: газета.ругазета.ру

«Мы обеспокоены условиями технического обслуживания, поскольку на самом деле самолеты много летают», — заявил Фори.

По его словам, из-за санкций Airbus не может по-настоящему контролировать и поддерживать своих клиентов так, как компания это делает с ними в обычное время.

«И это действительно вызывает некоторые опасения по вопросу безопасности», — добавил Фори.

Ранее Министерство торговли США внесло 25 самолетов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список потенциальных нарушителей экспортного контроля.

В конце февраля — начале марта из-за военной операции РФ на Украине небо для российских авиакомпаний закрыли десятки государств: страны Евросоюза и Великобритания, США, Канада и другие. В ответ Москва ввела запрет на использование своего воздушного пространства в отношении авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, авиакомпаниям из РФ в связи санкциями запретили поставлять самолеты, запчасти и оборудование. Производители самолетов Airbus и Boeing приостановили техподдержку российских перевозчиков, а лизингодатели стали требовать вернуть самолеты.

Компании,Гийом Фори,Boeing,ЕС,
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