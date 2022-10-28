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1 час назад

В России запустили доставку одежды H&M из других стран

Лера Букина

CDEK.Shopping организовал доставку товаров шведского терейлера H&M в Россию. Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на компанию.

Приобрести можно предметы женской и мужской одежды и обуви. Их привезут из стран Европы. Оплатить можно российскими банковскими картами, в частности, платежной системы «Мир».

По словам управляющего директора CDEK.Shopping Дмитрия Пивоварова, брендовая одежда и обувь среднего ценового сегмента являются наиболее востребованными категориями в доставке из других стран.

Он также отметил, что шопинг в зарубежных интернет-магазинах был и раньше очень популярным.

Отмечается, что CDEK.Shopping не выступает продавцом. Им лишь выполняются поручения клиентов по выкупу и доставке товаров из-за рубежа. При этом стороны используют агентский договор оферты.

Ранее СМИ сообщили, что магазины H&M в России начали окончательно закрываться. В точках, которые пока еще открыты для посетителей, распродают оставшийся товар. Закрыли магазин, в частности, в торговом центре «Каширская плаза», который находится в столице.

Компании,Дмитрий Пивоваров,
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