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33 минуты назад

«Уралсиб» выкупил розничный портфель Ситибанка

Лера Букина

Банку «Уралсиб» 28 октября удалось заключить договор о приобретении портфеля потребительских кредитов Ситибанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Уралсиб» выкупил розничный портфель Ситибанка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из них утверждает, что это переуступка прав на такие ссуды. Также у «Уралсиба» появится возможность рефинансировать кредитные карты Ситибанка в случае получения соглашения со стороны их держателей.

Отмечается, что потребкредиты передадут на баланс покупателя до конца этого года, а кредитные карты — в течение первой половины следующего.

В сообщении банка подчеркивается, что приобретаемый портфель обладает кредитным качеством, значительно превышающим среднерыночное. За счет этого можно значительно увеличить клиентскую базу банка «Уралсиб» в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в заявлении.

Летом Citigroup проинформировала о планах уйти с российского рынка. Речь шла о прекращении обслуживания корпоративных клиентов и продаже некоторых кредитных портфелей в рознице.

Компании,Ситибанк,Уралсиб,
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