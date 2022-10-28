«Уралсиб» выкупил розничный портфель Ситибанка

Банку «Уралсиб» 28 октября удалось заключить договор о приобретении портфеля потребительских кредитов Ситибанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Один из них утверждает, что это переуступка прав на такие ссуды. Также у «Уралсиба» появится возможность рефинансировать кредитные карты Ситибанка в случае получения соглашения со стороны их держателей.

Отмечается, что потребкредиты передадут на баланс покупателя до конца этого года, а кредитные карты — в течение первой половины следующего.

В сообщении банка подчеркивается, что приобретаемый портфель обладает кредитным качеством, значительно превышающим среднерыночное. За счет этого можно значительно увеличить клиентскую базу банка «Уралсиб» в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в заявлении.