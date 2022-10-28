В СберУниверситете обсудили компетенции будущего

В рамках ежегодной конференции «Больше чем обучение», которая проходит сегодня, 28 октября, в СберУниверситете, эксперты рассказывают о трендах в образовании и новых EdTech-продуктах. Одним из спикеров стал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступивший на главной панельной сессии «Чему учиться сегодня, чтобы быть релевантным завтра».

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Герман Греф предложил участникам конференции самостоятельно выбрать тему для разговора. Большая часть аудитории захотела послушать о важности и развитии мягких навыков (soft skills) — умении думать, вести себя в обществе и управлять собой.

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По словам председателя правления Сбербанка, персонализация обучения является одной из фундаментальных тем в образовании сегодня.

«Но построение клиентоцентричного процесса невозможно сделать без продвинутой технологической платформы с использованием искусственного интеллекта, который помогает выстроить трек обучения», — подчеркнул Греф.

При этом в первую очередь, как отметил спикер, необходимо овладевать мягкими навыками, затем цифровыми и уже потом профессиональными.

Он пояснил, что для того, чтобы научить и научиться мягким навыкам, во-первых, необходима теоретическая часть.

«Нужно понимание того, что ты изучаешь. Далее идет практика. На этих двух этапах важно, чтобы преподаватель, который рассказывает о предмете, сам обладал мягкими навыками: системностью мышления, умел общаться, излагал материал просто и доступно. И, безусловно, эти навыки нужно тренировать в реальной жизни», — сказал президент Сбера.

Навык — это устойчивая привычка, констатировал спикер. Невозможно в офисе быть клиентоцентричным, а выйдя за его пределы — вести себя совершенно по-другому, обратил внимание эксперт.

Как отметил в своем выступлении Алексей Комиссаров, в образовании очень важно создавать среду доверия.

«Если в классе, в аудитории нет ощущения доверия, чувства комфорта, то образовательная программа зачастую хорошей не получается. А если оно есть, то любые знания — и soft, и hard skills — познаются гораздо лучше, глубже и надежнее», — сказал он.

Комиссаров добавил, что «учить взрослых людей soft skills крайне сложно, если они не прошли определенный путь в детском саду, школе, в

университете».

«Тем не менее, учить можно, какое-то развитие все равно происходит. Не надо переживать по поводу того, что какие-то навыки западают: у разных людей какие-то навыки более развиты, какие-то — менее. Правильнее опираться на свои сильные качества, искать себе применение там, где ты будешь наиболее востребован и успешен», — заключил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей»

Всего на конференции состоялось восемь панельных дискуссий. В них участвовали 40 экспертов — представители крупнейших компаний, университетов и бизнес-школ.