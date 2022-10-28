В СберУниверситете обсудили компетенции будущего

В рамках ежегодной конференции «Больше чем обучение», которая проходит сегодня, 28 октября, в СберУниверситете, эксперты рассказывают о трендах в образовании и новых EdTech-продуктах. Одним из спикеров стал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступивший на главной панельной сессии «Чему учиться сегодня, чтобы быть релевантным завтра».
Герман Греф предложил участникам конференции самостоятельно выбрать тему для разговора. Большая часть аудитории захотела послушать о важности и развитии мягких навыков (soft skills) — умении думать, вести себя в обществе и управлять собой.
По словам председателя правления Сбербанка, персонализация обучения является одной из фундаментальных тем в образовании сегодня.
«Но построение клиентоцентричного процесса невозможно сделать без продвинутой технологической платформы с использованием искусственного интеллекта, который помогает выстроить трек обучения», — подчеркнул Греф.
При этом в первую очередь, как отметил спикер, необходимо овладевать мягкими навыками, затем цифровыми и уже потом профессиональными.
Он пояснил, что для того, чтобы научить и научиться мягким навыкам, во-первых, необходима теоретическая часть.
«Нужно понимание того, что ты изучаешь. Далее идет практика. На этих двух этапах важно, чтобы преподаватель, который рассказывает о предмете, сам обладал мягкими навыками: системностью мышления, умел общаться, излагал материал просто и доступно. И, безусловно, эти навыки нужно тренировать в реальной жизни», — сказал президент Сбера.
Навык — это устойчивая привычка, констатировал спикер. Невозможно в офисе быть клиентоцентричным, а выйдя за его пределы — вести себя совершенно по-другому, обратил внимание эксперт.
В сессии также приняли участие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов, ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде.
Как отметил в своем выступлении Алексей Комиссаров, в образовании очень важно создавать среду доверия.
«Если в классе, в аудитории нет ощущения доверия, чувства комфорта, то образовательная программа зачастую хорошей не получается. А если оно есть, то любые знания — и soft, и hard skills — познаются гораздо лучше, глубже и надежнее», — сказал он.
Комиссаров добавил, что «учить взрослых людей soft skills крайне сложно, если они не прошли определенный путь в детском саду, школе, в
университете».
«Тем не менее, учить можно, какое-то развитие все равно происходит. Не надо переживать по поводу того, что какие-то навыки западают: у разных людей какие-то навыки более развиты, какие-то — менее. Правильнее опираться на свои сильные качества, искать себе применение там, где ты будешь наиболее востребован и успешен», — заключил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей»
Всего на конференции состоялось восемь панельных дискуссий. В них участвовали 40 экспертов — представители крупнейших компаний, университетов и бизнес-школ.
Все сессии можно посмотреть на сайте.