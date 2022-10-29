Автогигант General Motors приостановит размещение рекламы в Twitter. Это решение было принято после того, как соцсеть приобрел бизнесмен Илон Маск, пишет CNBC со ссылкой на пресс-службу GM.

Отмечается, что GM является одним из основных конкурентов принадлежащей Маску компании-производителя электромобилей Tesla Inc.

Автопроизводитель проведет анализ политики сервиса микроблогов с учетом смены владельца и после этого примет решение о дальнейшем продолжении или прекращении проведения рекламных кампаний в Twitter, уточнили в пресс-службе.

В GM подчеркнули, что с высокой долей вероятности продолжат использование сети для взаимодействия с клиентами, но пока не будут размещать платные публикации.