На Украине собрались ввести «оброк» для фермеров

Украинские депутаты планируют в ближайшее время ввести для фермеров «оброк» — правительство будет брать 15% от ожидаемой прибыли с экспорта товаров за границу. Мера направлена на монополизацию аграрного рынка. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

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По его словам, этот законопроект будет зарегистрирован в Раде в ближайшее время. Власти Украины намерены изымать 15-ую часть выручки аграрных производителей от продаж за границу.

Авторы законопроекта — члены депутатской фракции «Слуга народа» Андрей Матовиловец и Данил Гетманцев, глава депутатской группы «Доверие» Олег Кулинич и другие парламентарии. В случае реализации проекта аграрные производители, планирующие начать продавать свой товар в другие страны, будут обязаны положить на специальный счет в государственном банке 15% от ожидаемой выручки по контракту в валюте.

Дубинский считает, что этот проект позволит исключить возможность невозврата валютной выручки. «Мелкие фермеры» на Украине, которые и так испытывают нехватку оборотных средств, теперь будут вынуждены торговаться с крупными зернотрейдерами или агрохолдингами за границей.

Он также пояснил, что за счет этого законопроекта «покупаются» голоса парламентской группы «Доверие», так как «соя, рапс, подсолнечник и все остальное под холдингом Kernel Андрея Веревского».