Высокий суд Лондона 27 октября признал банкротом на территории Соединенного Королевства экс-совладельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы. Об этом рассказал представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ), написала газета «Коммерсантъ».

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Апелляцию представители Беджамова подали в начале 2022 года на решение суда от 2021 года о признании предпринимателя банкротом. На территории России Арбитражный суд Москвы еще в 2028 году признал экс-совладельца ВПБ таковым.

По словам гендиректора АСВ Андрея Мельникова, благодаря новому решению суда в Великобритании агентство сможет ускорить процедуру возврата денег в конкурсную массу для дальнейшей передачи» пострадавшим.

На начало сентября 2022 года в конкурсной массе ВПБ сформировано 24 млрд руб. — 10,3% от долга перед кредиторами.