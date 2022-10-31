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1 час назад

Экс-владельца Внешпромбанка Беджамова признали банкротом в Великобритании

Газета.Ru

Высокий суд Лондона 27 октября признал банкротом на территории Соединенного Королевства экс-совладельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы. Об этом рассказал представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ), написала газета «Коммерсантъ».

Экс-владельца Внешпромбанка признали банкротом в Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Апелляцию представители Беджамова подали в начале 2022 года на решение суда от 2021 года о признании предпринимателя банкротом. На территории России Арбитражный суд Москвы еще в 2028 году признал экс-совладельца ВПБ таковым.

По словам гендиректора АСВ Андрея Мельникова, благодаря новому решению суда в Великобритании агентство сможет ускорить процедуру возврата денег в конкурсную массу для дальнейшей передачи» пострадавшим.

На начало сентября 2022 года в конкурсной массе ВПБ сформировано 24 млрд руб. — 10,3% от долга перед кредиторами.

В июне 2021 года Мельников рассказал, что АСВ оценило имущество скрывающегося за границей российского банкира, бывшего совладельца Внешпромбанка (лишен лицензии) Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус — главы кредитной организации. Найденные на тот момент активы оценили в $100 млн.

Компании,Георгий Беджамов,Андрей Мельников,Агентство по страхованию вкладов,Внешпромбанк,
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