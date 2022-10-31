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53 минуты назад

Миллиардер Николай Сторонский отказался от российского гражданства

Ura.Ru

Российско-британский миллиардер, основатель финтех-компании Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства ради банковской лицензии Британии для своей компании. Об этом сообщает газета The Times.

Миллиардер Николай Сторонский отказался от российского гражданства
Фото: revolut.comrevolut.com

По информации издания, решение о выходе из гражданства было принято миллиардером после введения Киевом санкций против его отца — генерального директора АО «Газпром промгаз» Николая Сторонского-старшего. Как указывают авторы, Сторонский-младший с прошлого года добивается получения банковской лицензии Великобритании для своей компании Revolut. Ожидается, что одобрение заявки позволит корпорации получить доступ к дальнейшему финансированию.

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Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Ограничения коснулись значительного числа российских олигархов. Весной ряд бизнесменов, родившихся и выросших в России, попросили журнал Forbes не называть их «российскими миллиардерами». В их числе — создатель социальных сетей «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров, предприниматели Игорь Бухман, Сторонский и Евгений Швидлер. В октябре о выходе из гражданства РФ заявил миллиардер Юрий Мильнер, передает NEWS.ru.

Компании,Игорь Бухман,Николай Сторонский,Евгений Швидлер,Юрий Мильнер,Павел Дуров,Внешпромбанк,ЕС,
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