Миллиардер Николай Сторонский отказался от российского гражданства

Российско-британский миллиардер, основатель финтех-компании Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства ради банковской лицензии Британии для своей компании. Об этом сообщает газета The Times.

По информации издания, решение о выходе из гражданства было принято миллиардером после введения Киевом санкций против его отца — генерального директора АО «Газпром промгаз» Николая Сторонского-старшего. Как указывают авторы, Сторонский-младший с прошлого года добивается получения банковской лицензии Великобритании для своей компании Revolut. Ожидается, что одобрение заявки позволит корпорации получить доступ к дальнейшему финансированию.