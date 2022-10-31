Миллиардер Сторонский отказался от российского гражданства

Аналогичной информацией ранее поделилась газета The Telegraph, которая сослалась на представителя Revolut. Он, в свою очередь, указал на наличие у бизнесмена гражданства Великобритании. Его, как отмечалось, предприниматель решил сохранить.

Ранее сообщалось, что от гражданства России отказался бизнесмен Юрий Мильнер. Он с семьей покинул РФ после того, как к России был присоединен Крым в 2014 году. Планов вернуться у миллиардера нет. У Мильнера с 1999 года есть гражданство Израиля. Он проживает в Калифорнии.