Глава Крыма объявил о национализации связанных с Киевом предприятий

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с Украиной.

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«Дал поручение по национализации находящегося на территории республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом», — написал чиновник.

Он уточнил, что подпишет соответствующее решение 1 ноября, документы будут направлены в госсовет республики.

По словам Аксенова, перечень объектов, подлежащих национализации, был составлен специальной антитеррористической комиссией. В него вошли ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Глава региона пообещал, что трудовые коллективы остаются на местах, сокращению могут быть подвержена лишь уполномоченные представители акционеров.