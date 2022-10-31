Каждый четвертый сотрудник Twitter лишится работы

Новое руководство Twitter планирует уволить 25% сотрудников компании в рамках «первой волны» сокращений. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что сокращение коснется почти всех отделов. В частности, предполагается, что увольнения в первую очередь коснутся сотрудников продаж, продуктов, инженерных разработок и юристов. На сегодняшний день в компании трудятся свыше 7000 человек.

Также, по данным WP, новое руководство Twitter проявляет особый интерес к модерации контента, борьбе со спамом и рискам, связанным «с предстоящими выборами».