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1 час назад

Каждый четвертый сотрудник Twitter лишится работы

Новое руководство Twitter планирует уволить 25% сотрудников компании в рамках «первой волны» сокращений. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Каждый четвертый сотрудник Twitter лишится работы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседники издания уточнили, что сокращение коснется почти всех отделов. В частности, предполагается, что увольнения в первую очередь коснутся сотрудников продаж, продуктов, инженерных разработок и юристов. На сегодняшний день в компании трудятся свыше 7000 человек.

Также, по данным WP, новое руководство Twitter проявляет особый интерес к модерации контента, борьбе со спамом и рискам, связанным «с предстоящими выборами».

Напомним, что 28 октября глава Tesla и SpaceX Илон Маск завершил покупку Twitter. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Следом за этим в СМИ стали появляться статьи о планах бизнесмена сократить штат сотрудников на 75%. Однако Маск данную информацию опроверг.

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