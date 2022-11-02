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25 минут назад

«Известия»: американский ретейлер GAP полностью покинет российский рынок

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Американский ретейлер одежды GAP принял решение полностью покинуть российский рынок, а также закрыть все свои магазины на территории страны.

Американский бренд одежды полностью уйдет из России
Фото: UnsplashUnsplash

Об этом «Известиям» рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

«Этот оператор стопроцентно покинет Россию — продажа бизнеса не предполагается», — сказал президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов.

По словам Перемятова, ретейлер уже давно испытывает трудности на российском рынке, поскольку марка не пользуется популярностью в России.

В июле стало известно, что Sephora объявила о продаже 100% акций дочерней компании в России для «обеспечения преемственности для сотрудников».

Испанский бренд одежды Mango принял решение отказаться от прямых продаж в России на фоне ситуации на Украине.

Компании,
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