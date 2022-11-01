Тиньков отзывает бренд «Тинькофф» из российского банка

Предприниматель и бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков сообщил о начале процесса отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка. Об этом он сообщил в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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"Я начинаю процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из банка", - написал он.

Накануне Тиньков сообщил в соцсетях, что принял решение отказаться от российского гражданства. Опубликованная в посте справка о выходе из гражданства датировалась 26 октября. На следующий день пост был удален. Позже Тиньков написал, что пост исчез "загадочным образом".