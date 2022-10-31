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43 минуты назад

«Бредятина»: Путин об обвинениях России во взрыве «Северных потоков»

Елена Прошина

Во время пресс-конференции после трехстороннего саммита президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Владимир Путин высказался об обвинениях в сторону России во взрыве «Северных потоков».

«Бредятина»: Путин об обвинениях РФ во взрыве «Северных потоков»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Кто-то еще наглости набирался, говорил, что Россия сама взорвала "Северные потоки", бредятина, чушь», – сказал Путин.

Ранее в Сочи завершились переговоры Путина и Пашиняна. Отмечается, что переговоры двух лидеров длились чуть более часа. В ходе встречи в Сочи Путин прокомментировал ситуацию в Карабахе.

Компании,Владимир Путин,
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