«Бредятина»: Путин об обвинениях РФ во взрыве «Северных потоков»

Во время пресс-конференции после трехстороннего саммита президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Владимир Путин высказался об обвинениях в сторону России во взрыве «Северных потоков».
«Кто-то еще наглости набирался, говорил, что Россия сама взорвала "Северные потоки", бредятина, чушь», – сказал Путин.
Ранее в Сочи завершились переговоры Путина и Пашиняна. Отмечается, что переговоры двух лидеров длились чуть более часа. В ходе встречи в Сочи Путин прокомментировал ситуацию в Карабахе.